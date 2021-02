Dayane Mello in lingerie nel cuore della notte: “Vieni a dormire con me?”. La reazione di Rosalinda

Dayane Mello in lingerie nel cuore della notte: “Vieni a dormire con...

Dayane Mello tenta il tutto per tutto e prova a riavvicinarsi a Rosalinda Cannavò. La sua buonanotte in lingerie desta la curiosità dei telespettatori notturni.

È ormai un rapporto allo sbando quello tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo lo scontro rovente avvenuto durante l’ultima puntata del GF Vip 5, la trentunenne brasiliana tenta un timido approccio per salvare la loro relazione.

GF Vip 5, Dayane tende la mano a Rosalinda: la buonanotte post-puntata

L’amicizia tra Dayane e Rosalinda, un tempo inossidabile e oggetto d’invidia, è stata inquinata da feroci sfuriate e liti implacabili. Per tale ragione la modella brasiliana cerca di dare nuova linfa alla sua ingarbugliata relazione con l’attrice.

Al termine della quarantunesima puntata del GF Vip 5, in cui le due coinquiline sono apparse visibilmente distanti, Dayane sceglie di andare a letto, ma non prima di tentare un approccio con Rosalinda.

Nel vano tentativo di darle la buonanotte, Dayane accarezza i capelli di Rosalinda e le chiede se avesse intenzione di dormire insieme a lei. Per tutta risposta, la Cannavò reagisce con indifferenza e freddezza.

Il loro legame è stato compromesso da dissapori e da atteggiamenti bellicosi che, sedimentandosi nel tempo come polvere, hanno fiaccato la loro amicizia. Tuttavia per non gettare tutto alle ortiche, Dayane prova a rivitalizzare il loro rapporto, ripulendolo di tutte le scorie che lo inquinano.

“Non mi va di fare l’amica solo per la telecamera!”

Sempre Dayane che ieri prima di andare a letto rilegge la lettera di Rosalinda e va a darle la buonanotte in antibagno.

La verità è che ti pizzica che non ti sta filando di pezza. Ma quanto sei incoerente, Mello! #tzvip — 🦋🍪🍊 (@sisifussss) February 20, 2021