Un’indiscrezione bomba sta facendo sussultare i fan del reality di Canale 5. Una showgirl molto amata sarebbe nel cast, ecco di chi si tratta!

La prossima edizione del GFVip andrà in onda tra qualche mese ma già è partito il toto-concorrenti.

Dalle ultime indiscrezioni svelate da un noto settimanale dalla porta rossa potremmo veder entrare una vip davvero molto apprezzata soprattutto dagli uomini. Ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

GFVip prossima edizione: nomi probabili e smentite

L’ultima edizione del Grande Fratello si è chiusa con un grande successo di pubblico nonostante abbia superato di gran lunga ogni altra edizione del passato.

Con la vittoria di Tommaso Zorzi, si è conclusa l’edizione numero 6 ma già si sta pensando alla prossima che partirà tra qualche tempo. I rumors e le indiscrezioni sul web si sprecano e dopo la smentita della partecipazione di Gabriel Garko, altri nomi stanno emergendo nelle ultime ore.

Una dei concorrenti potrebbe essere Miriana Trevisan, mentre pare che non vi saranno i due opinionisti Pupo ed Antonella Elia accanto al riconfermato Alfonso Signorini.

Justine Mattera nel cast? La showgirl infiamma i social

I rumors non si arrestano ma la notizia che sta dilagando nelle ultime ore parrebbe avere un fondo di verità. A riportarla è l’account Instagram GF.Isola.News che riporta quanto emerso dal settimanale Nuovo.

Proprio il direttore Signoretti avrebbe spoilerato la probabile presenza di una bellissima dello spettacolo, che avrebbe già sostenuto il provino!

Stiamo parlando dell’americana naturalizzata italiana Justine Mattera, che vanta una lunga carriera in tv, teatro e cinema. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria come concorrente, è entrata nel 2009 nel cast del Bagaglino ed ha recitato per ruoli a teatro e al cinema, come in Alta Infedeltà di Claudio insegno.

Non solo, Justine ha anche inciso alcuni singoli e sul web è una dei personaggi più seguiti. La bionda italoamericana posta infatti scatti ad alto tasso di sensualità che sottolineano le sue forme perfette, nonostante i suoi 50 anni, ed il suo amore per la forma fisica.

I fan del GF e di Justine saranno contenti se l’indiscrezione verrà confermata poiché potranno ammirare le grazie e la simpatia della Mattera 24 ore su 24 nella casa del Grande Fratello!

Non resta che attendere per scoprire i concorrenti ufficiali della prossima attesissima edizione del GFVip, continuate a seguirci, vi terremo aggiornati!