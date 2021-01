GFVip, anticipazioni: cambia ancora la programmazione e vip a rischio

Il reality di Canale 5 subisce ancora uno stop, quando si ferma e cosa lo sostituisce. Tutte le anticipazioni sulla prossima puntata!

Non c’è pace per lo show di Signorini, la programmazione del GFVip subirà infatti l’ennesima variazione.

Se vuoi scoprire quando andrà in onda il prossimo appuntamento con il reality dei vip e chi sarà eliminato continua a leggere!

Grande Fratello stop 8 gennaio: cosa va in onda

Imperdibile ormai il doppio appuntamento con il serale del Grande Fratello Vip edizione

numero 5.

Al timone del reality più longevo della tv sempre il giornalista Alfonso Signorini, coadiuvato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia.

La produzione ci ha abituati ai cambi di programmazione e mai come questo anno stiamo assistendo ad un palinsesto in continua evoluzione!

Intanto si sa con certezza che il programma proseguirà fino al 26 febbraio, fermandosi ad una settimana dall’inizio della kermesse canora sanremese.

Gli appuntamenti saranno sempre due a settimana? Non è detto, infatti già da questa settimana ne vedremo soltanto uno.

Dopo la puntata di lunedì scorso infatti, è stato annunciato uno stop all’appuntamento del venerdì. Dall’8 gennaio pertanto non vedremo i vipponi della casa di Cinecittà al venerdì.

Al posto del reality infatti verrà dato spazio alla fiction “Fratelli Caputo” con Nino Frassica e Cesare Bocci.

I prossimi appuntamenti con il GF dunque saranno i’11 ed il 18 gennaio mentre per rivedere in onda anche il venerdì il reality dovremo attendere fino al 25 gennaio.

Anticipazioni puntata dell’11gennaio: i vip a rischio eliminazione

La puntata di lunedì 4 è stata piena di sorprese alcune che hanno destato numerose polemiche, come quelle scaturite dal confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet.

La vicenda porta ancora strascichi e non è detto che tra le due non si abbia un ulteriore chiarimento o una presa di posizione del GF per le dure parole della Elia.

Anche il presunto tradimento della fidanzata di Zelletta potrebbe portare ad ulteriori approfondimenti così come la love story tra la sopravvissuta all’eliminazione Giulia Salemi ed il bel Pretelli.

A rischio di uscire nella prossima puntata saranno ben 9 vipponi: Dayane Mello, Giulia Salemi, Mario Remoto, Andrea Zelletta, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Il meno votato dal pubblico uscirà definitivamente dalla casa di Cinecittà rinunciando ai 100 mila euro in palio per il vincitore di questa edizione.

