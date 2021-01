GFVip, anticipazioni 4 gennaio: eliminati, ospiti e sorprese

La prima puntata del nuovo anno potrebbe riservare dei colpi di scena con l’eliminazione di personaggi cruciali nel reality!

Scopriamo cosa accadrà durante la serata di lunedì 4 gennaio del reality show di Canale 5, eliminazioni e nuove sorprese!

Se sei curioso di scoprire quali saranno i concorrenti a dover varcare la porta rossa continua a leggere!

GFVip anticipazioni del 4 gennaio: a rischio la Salemi

La puntata speciale del 31 dicembre del GFVip ha dato il benvenuto al nuovo anno in compagnia dei vipponi che per la prima volta nella storia del reality si sono trovati a festeggiare Natale, Capodanno e l’Epifania sotto gli occhi del Grande Fratello.

Il gioco infatti si è allungato di molto rispetto alle scorse edizioni, e le attuali notizie confermano la data della finale al 26 febbraio 2020.

Nella puntata del 28 dicembre il conduttore Alfonso Signorini ha dato un’indicazione per quanto concerne cosa accadrà nella prima puntata del nuovo anno.

In nomination sono infatti finiti 4 tra i vip entrati per ultimi. Solo loro infatti potevano essere votati, mentre il “vecchio2 gruppo di vip ha ottenuto l’immunità per questa votazione.

I nominati di questa settimana sono dunque:

Giulia Salemi, Andrea Zenga, Mario Ermito e Giacomo Urtis.

Tra loro il concorrente più votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato.

Cosa accadrà dunque alla coppia appena nata Salemi-Pretelli se l’influencer dovrà lasciare la casa?

Tra i due, complice l’uscita definitiva della Gregoraci, è scattata la passione con tanto di baci bollenti in piscina!

Occhi puntati su di loro dunque, per la prossima puntata dato che tra i più papabili per lasciare la casa secondo alcuni rumors, ci sarebbero proprio la Salemi e Mario Ermito.

Spoiler di lunedì: Zelletta confermerà il tradimento della fidanzata?

L’amore sarà probabilmente protagonista della serrata poiché di sicuri verrà affrontato nuovamente il caso del presunto tradimento subito da Andrea Zelletta.

Proprio nelle ultime puntate Zelletta ha scoperto che Natalia Paragoni lo avrebbe tradito mentre era in vacanza a Capri. I dubbi dell’ex tronista sono stati protagonisti della settimana mandandolo parecchio in crisi: cosa accadrà in puntata? La Paragoni ritornerà nella casa per affrontare il fidanzato?

Molte saranno le sorprese che attendono i vipponi della casa più spiata d’Italia e non sono esclusi ospiti e confronti accesi durante la serata!

Se non vuoi perderti le puntate del nuovo anno del GFVip sintonizzati su Canale 5 il lunedì ed il venerdì alle 21.20 per imperdibili colpi di scena!