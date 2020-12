GFVip anticipazioni 11 dicembre: 3 ingressi e Dayane espulsa? VIDEO

Nelle prossime serate del Grande Fratello Vip accadrà l’impensabile: cosa si sono inventati gli autori, puntata da brividi!

Altri nomi noti dello spettacolo varcheranno la porta rossa già dalla prossima puntata, ma le novità non finiscono qui!

Una concorrente potrebbe essere eliminata, ecco cosa è successo e tutte le anticipazioni sulla puntata di venerdì 11 dicembre ricche sorprese!

GFVip, Dayane eliminata? Cosa ha combinato

Gli equilibri nella casa di Cinecittà sono ancora incerti dopo gli abbandoni di due personaggi molto importanti per il gruppo dei vipponi, stiamo parlando di Francesco Oppini e di Elisabetta Gregoraci.

Di poche ore fa è la notizia che un altro concorrente potrebbe dover abbandonare la casa per un provvedimento disciplinare.

La possibile eliminata sarebbe Dayane Mello ed il motivo è il medesimo che ha già portato fuori dalla casa di Cinecittà altri concorrenti.

Da quanto riporta anche Blasting News, la Mello avrebbe bestemmiato, da quanto riportano molti fan della trasmissione sui social. Com’è immaginabile si è scatenata una bufera in merito a tale avvenimento che ancora è da accertare.

È stato proprio il conduttore Alfonso Signorini ha confermare che il GFVip sta effettuando tutte le verifiche e proprio domani si pronuncerà sulla sorte della modella brasiliana.

Anticipazioni prossime puntate: 3 ingressi, chi entrerà nella casa?

Era già stato annunciato nelle scorse settimane, come vi avevamo dato notizia: un nutrito “secondo cast” varcherà la porta rossa.

Già dalla prossima puntata infatti, in onda come di consueto il prossimo venerdì, è previsto l’arrivo di ben 3 nuovi volti dello spettacolo.

Si tratta di due donne ed un uomo ed i nomi sono stati confermati qualche settimana fa.

Nel corso della puntata di domani 11 dicembre i vipponi nella casa saranno raggiunti da Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet.

Nardi in particolare oltre ad essere un volto molto amato è un veterano dei reality, chissà se si distinguerà anche in questa edizione del GFVip?

I vip in nomination, chi al capolinea?

Come è logico proseguono le eliminazioni dei concorrenti che sono entrati in nomination. Questi sono Selvaggia Roma, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis.

Le votazioni questa volta dunque saranno valida per l’eliminazione: uno dei vip in nomination dovranno abbandonare per sempre la casa del GFVip, edizione 2020!

Non mancheranno poi sorprese e momenti divertenti, tutto in diretta a partire dalle 21.20 su Canale 5!