Manca ancora tempo alla partenza della prossima edizione del GFVip ma uno spoiler incredibile è filtrato sul web mandando in delirio i fan!

Dopo i rumor sui possibili concorrenti arriva la prima conferma ufficiale e riguarda un ex concorrente che si adopererà nel ruolo di opinionista.

Tanti si chiedevano se il cast sarebbe rimasto lo stesso dello scorso anno ed ora pare essere arrivata la conferma: ecco lo spoiler diventato virale!

GFVip, Concorrenti da urlo per l’edizione numero 6?

Il Grande Fratello Vip è senza dubbio uno degli appuntamenti televisivi più attesi ed è ormai giunto alla sua 6° stagione. La numero 5 si è conclusa con record di ascolti e di presenza nei trend social oltre ad essere stata l’edizione più lunga in assoluti tra tutti i reality.

Per eguagliare record del genere nella prossima stagione in partenza a settembre 2021 servirà allestire un cast davvero eccezionale e sul web si è già scatenata la corsa allo spoiler.

Nelle scorse settimane alcuni nomi erano filtrati, poi subito smentiti, come quelli di Gabriel Garko ed Anna Oxa. Ancora in forse la presenza della soprano Katia Ricciarelli e della showgirl Justine Mattera.

Una cosa sola pare essere certa: non sarà più presente la coppia di opinionisti Antonella Elia e Pupo, a svelarlo è stato lo stesso cantante.

GFVip, annunciata la prima opinionista: una ex concorrente molto agguerrita!

Ma chi potrebbe sostituire due presenze così importanti e sagaci? Ad annunciarlo è stato Tvblog e la notizia è rimbalzata inevitabilmente sui social: l’opinionista ufficiale sarà Adriana Volpe.

La conduttrice vanta una lunga carriera al timone di trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia ed i Fatti Vostri mentre attualmente conduce Ogni Mattina su Tv8. Ha partecipato con grande successo tra il pubblico alla scorsa edizione del Grande Fratello ed in molti la ritengono perfetta per il ruolo di opinionista granzie alla sua parlantina e coraggio nell’esporsi.

Un cast in continuo divenire quindi ma per scoprire il cast completo non resta che attendere ancora qualche tempo e continuare a seguirci per tutti i prossimi imperdibili spoiler sul Grande Fratello Vip!