Una mera provocazione, un tentativo per screditare e umiliare Elisabetta Gregoraci. Non si placa lo scontro tra fan e detrattori dell’ex Lady Briatore.

Secondo i ben informati, gli haters della showgirl calabrese avrebbero intenzione di organizzare una raccolta fondi per sovvenzionare un messaggio aereo contro Elisabetta Gregoraci. Un umiliante striscione che andrebbe a sorvolare la casa del Grande Fratello Vip 5.

Lo scandalo Vallettopoli, termine coniato dai media italiani per designare un’inchiesta della Procura di Potenza che nel 2006 coinvolse numerosi esponenti della politica e soubrette del mondo dello spettacolo, sembra sia stato riesumato dai detrattori di Elisabetta Gregoraci.

Stando alle indiscrezioni che trapelano dai social, alcuni haters della showgirl potrebbero aver intenzione di remare contro di lei e infangare la sua reputazione attraverso l’invio di un messaggio aereo umiliante e provocatorio:

“Scusate, ho capito bene? Stanno facendo un aereo per Elisabetta da far volare sopra Cinecittà riguardante Vallettopoli? Ma tutto ok?”

Alla notizia del presunto striscione, i fan della Gregoraci hanno immediatamente minacciato rappresaglie:

“Ragazzi ma posso dire che far partire un aereo per Elisabetta con vallettopoli è proprio da denuncia?? Ragazzi qua si parla di gioco”

se le #prelemi hanno davvero creato una raccolta aereo su vallettopoli non ci penso due volte ad avvertire eg non me ne frega un cazzo delle conseguenze #gfvip

Prelemi, in fondo vvb, quindi vi do un consiglio amichevole: il smm di Eli Greg è stato avvisato riguardo l’aereo Vallettopoli. Vi dico solo che, se non volete che volino querele, evitate di far volare quella pagliacciata

— Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) February 9, 2021