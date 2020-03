Scintille fuori le mura della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, sbrana Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta.

Viene giù il mondo fuori dalla casa più spiata d’Italia. Sul social network Instagram si è verificato un vero e proprio raptus d’ira a colpi di post e commenti. Sono volati metaforici stracci tra Barbara Eboli, fidanzata della gieffina Licia Nunez, e Ursula Bennardo, partner di Sossio Aruta.

Barbara Eboli massacra Ursula Bennardo e viceversa. Un florilegio di insulti, accuse e parole al vetriolo. La dolce metà di Licia ha inchiodato la compagna di Sossio riesumando vecchi dissapori, tornati a galla in un momento poco opportuno.

Lo scontro a distanza

Ad aprire il fuoco è stata la fidanzata di Licia. Riportando in auge quanto accaduto nella trasmissione Temptation Island Vip, tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Barbara Eboli ha inveito contro la compagna del gieffino:

“Partendo dal presupposto che anche le pulci hanno la tosse, io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m***a che stava facendo, nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo”

Una scheggia impazzita. La fidanzata di Licia supera se stessa e inveisce contro la popolare compagna di Sossio. Il lungo post di Barbara Eboli è proseguito tra parolacce, denigrazioni e offese gratuite:

“Ad una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta, accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m***a. Altrimenti potresti perdere qualche televendita”

Quello di Barbara Eboli è stato un affondo che non ha ricevuto risposta, almeno per il momento. Sembra che Ursula Bennardo preferisca tacere e non replicare alle provocazioni, tanto violente da oscurare le recenti dinamiche avvenute al reality show di Canale 5.