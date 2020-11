Grande fratello Vip, volano schiaffi nella casa: ‘L’ho menato’

Il concorrente ha subito una vera e proprio aggressione fisica. La casa del Grande fratello Vip continua a far discutere per le immagini in onda.

Scene che un reality per la famiglia come il Grande fratello vip dovrebbe evitare. Eppure nella casa, con gli ospiti di quest’anno, si assiste ad ogni tipo di messa in onda. Ecco cosa è successo poche ore fa.

Patrizia De Blanck ha picchiato Enock? Spunta il video della confessione, i telespettatori insorgono.

Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck picchia Enock Barwuah

Rimane molto accesa l’atmosfera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Questa volta, i protagonisti di uno scontro durissimo sono Patrizia De Blanck ed Enock Barwuah.

Pare che la contessa si sia infuriata contro il fratello di Mario Balotelli e gli abbia alzato pesantemente le mani, dandogli due ceffoni molto forti.

La lite è avvenuta a seguito di un diverbio tra Enock e Adua Del Vesco. Mentre i due stavano discutendo, la contessa si sarebbe intromessa e avrebbe dato a Enock due schiaffi e una gomitata:

“La contessa ha appena ammesso, assieme a Dayane, – scrive un’utente su Twitter – di aver dato due schiaffi ad Enock per aver difeso Rosalinda durante una loro lite. Inutile che però chiedete il video che tanto non erano ripresi.”

Grande Fratello Vip 5: spunta il video dell’ammissione

Poche ore fa, è spuntato su Twitter il video in cui Patrizia ammette di aver preso a schiaffi il povero Enock:

“Il fatto è che ho menato Enock. Gli ho dato due schiaffoni, perché mi si era messo davanti così mentre parlavo con Tommaso…”

Potresti condividere questo video della contessa che dice di aver menato Enock?#gfvip pic.twitter.com/v0i2GPR2C2 — Marta ♏🌿 (@xdiordepp) November 5, 2020

Secondo gli utenti social, anche Tommaso Zorzi avrebbe condannato duramente l’atto di Patrizia De Blanck. Inoltre, avrebbe raccontato a Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta:

“Ha dato due sberle a Enock pesanti, erano davvero forti, non stava scherzando”.

I telespettatori notano che alla De Blanck pare venga concesso tutto, anche la violenza.

Molti, sul web, chiedono al Grande Fratello che vengano presi seri provvedimenti nei confronti della contessa, che spesso scurrile e adesso anche violenta nei confronti dei concorrenti.