“Ho paura, scappiamo”. Panico al GF Vip, violento temporale si abbatte sulla casa

Disagi e panico al Grande Fratello Vip 5. Un violenta perturbazione temporalesca si è abbattuta a più riprese sulla casa di Cinecittà, allarmando i concorrenti.

Violenta perturbazione temporalesca in diretta al GF Vip 5. Nelle ultime ore il cielo si è oscurato all’improvviso e una raffica di pioggia e vento ha travolto i vip che stavano chiacchierando in veranda.

GF Vip 5, un grave temporale spaventa i concorrenti

Una forte perturbazione si è scagliata, come un fulmine a ciel sereno, sulla casa più spiata d’Italia. Un grande quantitativo di pioggia si è rovesciato sul tetto, creando allarmanti infiltrazioni.

Su Mediaset Extra i telespettatori hanno assistito inermi alla scena e hanno visto i vip portarsi le mani nei capelli per la disperazione. In preda all’agitazione, i concorrenti sono corsi in casa a ripararsi, rifugiandosi in salotto.

Dopo alcuni minuti in cui la perturbazione sembrava essere terminata, una nuova vorticosa pioggia ha ripreso ad abbattersi sul tetto. Il rumore del vento, talmente fragoroso, ha allarmato Giulia Salemi.

Da par suo, l’influencer piacentina ha proposto ai suoi coinquilini di fuggire dalla tempesta:

“Io ho paura! Scappiamo! …Ma non è che crolla tutto??”

Pierpaolo Pretelli ha cercato di tranquillizzarla e sedare la sua angoscia. Dopo un paio d’ore in cui si è temuto l’allagamento dell’appartamento, l’allarme è rientrato e la situazione è gradualmente migliorata.

La grandine entra nella veranda del #GFVIP

Tutti i concorrenti: scappano e urlano

Stefania Orlando con nonchalance:

