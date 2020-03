GF Vip, Valeria Marini ha paura e si barrica in casa: l’appello ai fan

Valeria Marini chiede collaborazione ai suoi followers. Attraverso un appello su Instagram, l’ex concorrente del ‘GF Vip 4’ esorta i fan ad inviare aiuti economici per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Contro il Coronavirus arriva anche Valeria Marini. Attraverso una serie di Instagram stories, la diva nazionale lancia un appello ai suoi 935 mila followers, con il quale li esorta ad aiutare economicamente gli ospedali italiani al collasso.

Le Instagram stories e l’appello ai fan

Se anche Valeria Marini, inguaribile narcisista e massimo esempio di frivolezza, chiede collaborazione allora c’è proprio da rimboccarsi le maniche. L’ex gieffina sta sollecitando i suoi seguaci ad aiutare a contenere la pandemia di Covid-19, che da settimane tormenta la nostra nazione.

“Grazie ai nostri medici, infermieri, volontari e Forze dell’ordine per tutto quello che stanno facendo per noi. Uniti ce la faremo! #andratuttobene #iorestoacasa”

Dall’alto del suo account ufficiale di Instagram, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 4’ ha ringraziato il personale medico italiano e tutti coloro che stanno contribuendo ad domare il dilagante contagio da Coronavirus. Valeria Marini ha invitato tutti i suoi fan a fare donazioni economiche, rimanere a casa e rispettare la normativa ministeriale stabilita dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Valeria Marini dà il buon esempio ai fan

Per persuadere i followers a non uscire da casa, Valeria Marini ha trovato un ottimo sistema: condividere dei video su Instagram, nei quali si mostra barricata in casa e intenta a seguire la diretta di Papa Francesco su Rai Uno. Sembra proprio che l’ex diva del Teatro Bagaglino sia determinatissima a dare il buon esempio ed essere d’ispirazione per i suoi fan.

La 52enne romana, così come la stragrande maggioranza degli italiani, sta vivendo un momento di particolare angoscia a causa della drammatica emergenza sanitaria nazionale. Fedele e rispettosa del decreto del governo #iorestoacasa, l’ex soubrette non ci pensa minimamente ad uscire dalle mura domestiche e auspica che anche i suoi fan aderiscano coesi.