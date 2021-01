GF Vip, il più impensabile dei “dietro le quinte”: concorrente sempre ubriaca, ultimatum di Mediaset

Mediaset prende di mira l’atteggiamento indecoroso di una ex concorrente del GF Vip 5 e promette linea dura: “Se non la vedrete la prossima puntata, sapete perché”.

A pronunciarsi sull’ultimatum ferreo che Mediaset ha lanciato ad una ex inquilina del Grande Fratello Vip 5, ci pensa Gabriele Parpiglia. Il giornalista e autore televisivo ha scelto Instagram come mezzo per divulgare la sua indiscrezione.

GF Vip 5, ex concorrente nei guai: il monito di Mediaset

Un richiamo che ha il sapore di un ultimatum inflessibile e rigido. Gabriele Parpiglia dice la sua sulla decisione di Mediaset, che pone un limite al comportamento inappropriato e sconveniente di una ex coinquilina del reality show:

“Una concorrente, o meglio una ex concorrente, è solita cantare del rap e bere un po’ troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio”

Un atteggiamento che si protrarrebbe da quando la gieffina è stata eliminata dal televoto del pubblico:

“Le hanno dato un ultimo avvertimento… Se non la vedrete la prossima puntata, sapete perché”

Di chi si tratta? Non è dato sapersi. Dopo aver lanciato la suddetta indiscrezione, ancora una volta Parpiglia si è trincerato in un silenzio tombale. Certo è che in tanti nutrono svariati sospetti.

Azz!

Parpiglia ha svelato che una ex concorrente “molto rock” del #GFVIP sarebbe stata richiamata perché nelle pause pubblicitarie durante la diretta beve vino e che le avrebbero anche dato un ultimatum: o smette o non sarà più invitata. Io così pic.twitter.com/nBx1k1VblD — D (@Deltacetum) January 24, 2021

Parpiglia nella sua intervista becera allude ad una ex che beve nel pre puntata. Questo ha causato articoli ASSURDI su Myriam dove la definiscono un’ALCOLIZZATA PRESUMENDO si tratti di lei, quando P ha parlato invece di “treccine”… V E R G O G N A #tzvip #sovip #gfvip — Eleonora ⚡️ᵐᵒⁿᵃʳᶜᵃ (@eleonora_mnt) January 24, 2021