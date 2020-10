Furia da toro e scatenato oltre ogni limite. Tommaso Zorzi si scalda e scaglia il suo durissimo anatema contro gli autori del Grande Fratello Vip 5.

Tolleranza zero nella casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi, fortemente avvilito e irritato, si rivolta contro il Grande Fratello. Il motivo? L’influencer milanese è in collera con uno degli autori del programma, il quale lo avrebbe liquidato dal confessionale in maniera scortese.

Tommaso Zorzi punta il dito contro gli autori del GF Vip 5

Durante una conversazione tra coinquilini, l’irriverente influencer parla ancora una volta dei suoi confessionali. Non si trattiene e ruggisce impetuoso:

“Ho fatto confessionali in cui mi sono esposto a situazioni perché sono così di carattere. Per una volta che non mi espongo e che non dico la frecciatina che possono montare per farmi litigare in puntata, mi dicono ‘Vai…vai…‘”

Tommaso è impietrito, deluso. Critica aspramente l’autore del Grande Fratello Vip che ha interloquito con lui in confessionale. Il suo giudizio è durissimo:

“SONO stato trattato peggio di una putt*** che hai appena pagato quando sta salendo tua moglie in ascensore. Mi ha sbattuto fuori, mi ha detto “esci”… Mi dà fastidio”

È stato messo a cuccia, Tommaso Zorzi. Dopo la quantità di sparate a vanvera dei primi minuti di confessionale, uno degli autori del programma avrebbe deciso di congedarlo con glaciale indifferenza.

Ma non c’è da stupirsi che Zorzi possa esser incline a infuriarsi, polemizzare e mostrare risentimento. Il suo ipertrofico ego lo porta a reagire con rabbia narcisistica.

Ragion per cui l’influencer alza il tiro e il livello della sua ira vendicatrice: punta il metaforico dito contro gli autori del Grande Fratello e si toglie un gran sassolone dalla scarpa.