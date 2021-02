Al Grande Fratello Vip 5 tiene sempre più banco Tommaso Zorzi, punta di diamante della quinta edizione del reality show Mediaset. Lunedì 15 febbraio la sua proclamazione a terzo finalista ha destato incalzanti polemiche e la disapprovazione del pubblico.

Le polemiche su Tommaso Zorzi stentano a spegnersi. Tra i concorrenti che nella puntata di ieri sera si sono contesi il posto nella finale, l’influencer milanese ha avuto la meglio.

Con il 61% delle preferenze, il venticinquenne milanese è volato dritto in finale. È divenuto ufficialmente il terzo finalista di questa edizione, con il plauso e gli elogi dei suoi affezionati followers.

Com’era facilmente prevedibile, l’entusiasmo dei fan di Zorzi ha automaticamente fomentato l’ira dei suoi detrattori. Un consistente stuolo di haters, infatti, si è riversato su Twitter per pubblicare post spietati con in calce scritto:

“Solo a me ha stancato la solita frase che “Tommaso si merita di vincere”? Ha spalato merda su di tutti e non sopporta che lo si faccia a lui. SINCERAMENTE HA ROTTO I MAR0NI!”

Un esercito di web-indignados si è scagliato con veemenza contro il gieffino. Una bomba di fango contro il protagonista più dibattuto di questa edizione:

A giudicare dai numerosi cinguettii postati su Twitter, una cospicua fetta di pubblico nutre grandi sospetti e ipotizza possibili favoritismi da parte degli autori del reality show.

Il signor Zorzy raccomandato può spalare merda su tutti, offendere denigrare e perculare… Non è concesso farlo agli altri però se no sono dei falsi!@tommaso_zorzi non sei nessuno! https://t.co/vOFl5pvfUB

— Shark89 (@RinoVito) February 15, 2021