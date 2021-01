“C’hai 50 anni, sei sposata ed etero”. GF Vip, Tommaso Zorzi a valanga contro Stefania Orlando

Alla fine è sbroccato anche lui. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è pressappoco impossibile mantenere il self control e non lasciarsi travolgere dall’impulsività.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza è stata l’eccessiva possessività di Stefania Orlando. Dopo l’ennesima scenata di gelosia della showgirl romana, Tommaso Zorzi alza le braccia al cielo e dà la stura a tutta la sua insofferenza.

Stefania Orlando teme che il suo best friend possa rimpiazzarla con un’altra coinquilina: Dayane Mello. Un atteggiamento iper-protettivo e possessivo che ha fatto sprofondare Tommaso nell’esasperazione più estrema.

Dopo il party brasiliano di sabato sera, la showgirl lo ha redarguito così:

“Mi sorprendi sempre Tommy, non sempre in positivo. Perché hai ballato con Dayane Mello? Sì, avete detto che vi siete chiariti perché vi conviene a entrambi e siete stati tutta la sera insieme. Non è che sono incavolata, piuttosto sono delusa…”