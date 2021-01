GF Vip, bomba di fango su Tommaso: “Lo assecondano perché ha problemi mentali”. La frase che scatena il disastro

“Uno che ha problemi mentali”. Così Dayane Mello, modella brasiliana e concorrente del Grande Fratello Vip 5, apostrofa Tommaso Zorzi, esuberante influencer milanese, fiore all’occhiello del reality show Mediaset.

Le manie di protagonismo di Zorzi assecondate dagli autori, per scongiurare un eventuale ritiro spontaneo del concorrente, stanno tenendo il pubblico inchiodato davanti alla tv. Ma non è tutto oro ciò che luccica nella casa di Cinecittà.

Ne è certa, per l’appunto, Dayane Mello. Dopo il “Fashion saturday night”, organizzato nei minimi dettagli dai vipponi, la trentunenne brasiliana ha avuto l’ardire di avanzare delle esplicite accuse agli autori del programma.

Dayane Mello non ha gradito che gli autori abbiano avuto un occhio di riguardo nei confronti di Tommaso Zorzi. A suo dire, savato sera avrebbero assecondato il volere del gieffino trasmettendo i brani musicali da lui selezionati:

“inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono inc*zzata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri ma se ne f*ttono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene”