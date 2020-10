GF Vip, test di gravidanza per Adua Del Vesco? I telespettatori sgranano...

A fronte di un insolito ritardo del ciclo mestruale, Adua Del Vesco entra nel panico e chiede di sottoporsi ad un test di gravidanza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Un semplice ritardo del ciclo mestruale può scatenare agitazione e allarmismo. Non esiste donna a cui non sia capitato almeno una volta di avere un ritardo mestruale e trascorrere giorni di agonia, in balia dell’angoscia.

Ne sa qualcosa Adua Del Vesco, attuale protagonista del Grande Fratello Vip 5. Nella fredda luce del mattino, l’attrice siciliana fissa il suo volto nello specchio del bagno e realizza di avere un ritardo del ciclo.

Attanagliata dai dubbi, inizia a insospettirsi e chiede di poter sottoporsi ad un test di gravidanza, per scongiurare di non essere incinta. Il tutto sotto lo sguardo vigile delle telecamere.

GF Vip 5, Adua Del Vesco richiede un test di gravidanza

A divulgare l’indiscrezione sono stati milioni di telespettatori del reality show. Seguendo il live in onda su Mediaset Extra, numerosi aficionados del GF Vip hanno udito Adua Del Vesco lamentarsi di un considerevole ritardo del ciclo mestruale.

Cercando di ragionare in maniera pragmatica ed evitando di esasperare la situazione, la ventisettenne siciliana ha fatto un respiro profondo e ha richiesto un test di gravidanza alla produzione del programma.

Tra le prime ipotesi formulate, ci sarebbe la probabilità che Adua Del Vesco sia rimasta incinta prima di entrare nella casa di Cinecittà. Al momento attuale non ci è dato sapere se la concorrente sia effettivamente riuscita a sottoporsi al test.

Il Grande Fratello non ha ancora avuto modo di affrontare il delicato argomento e non si può escludere che nella nuova puntata di stasera Alfonso Signorini ne parli con la diretta interessata.