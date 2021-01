“Non sono un uomo e una donna”. GF Vip, sotto le coperte accade di tutto: terremoto a luci rosse

Un gossip esplosivo sul Grande Fratello Vip giunge inaspettato. Poche piccantissime righe, pubblicate sul profilo Instagram di Deianira Marzano, rischiano di travolgere due ex concorrenti di questa edizione.

La popolare influencer e zarina del gossip Deianira Marzano riferisce di un più che sospetto avvicinamento tra due ex protagonisti del reality show. Ma chi sarebbero i due super-vip in questione?

Si mormora di effusioni notturne e tenerezze sotto le coperte, tenute nascoste per rispetto della loro privacy. I nomi dei due presunti amanti non sono ancora noti:

“C’è uno scoop di due ex concorrenti che avevano un flirt nella casa del GF. Anch’io lo sapevo, perchè mi è stato detto da uno dei due. Sotto le coperte ci sono state delle effusioni affettuose che noi non abbiamo visto. Ragazzi, vi posso dare una chicca: non sono un uomo e una donna”