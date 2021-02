Gf Vip: Stefano Bettarini e altri due ex concorrenti “sbugiardano” Alfonso Signorini

Stefano Bettarini attacca duramente Alfonso Signorini con un post su Instagram.

Anche Salvo Veneziano e Filippo Nardi si scagliano contro il conduttore.

Co sa è successo

L’ex calciatore Stefano Bettarini partecipò al Grande Fratello Vip 2020, ma purtroppo la sua permanenza nella casa durò davvero poco, circa 3 giorni.

Il motivo è perché fu squalificato per aver pronunciato una bestemmia.

Si scusò immediatamente dicendo:

“Sono credente, non volevo offendere”.

A quanto pare Bettarini non ha ancora digerito la squalifica dal Gf Vip.

Ieri sera durante il programma, l’ex calciatore ha creato una vera e propria bufera.

Alda D’Eusanio, anche lei è entrata da poco e ha subito creato scompiglio a causa della sua mancata squalifica per aver pronunciato dei termini razzisti.

Alfonso non si è assunto la responsabilità di cacciarla dal programma ma ha solamente aperto un televoto, per questo Stefano Bettarini ha attaccato duramente il conduttore con un post su Instagram in cui ha scritto:”

“Ci si aspettava da te imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio…Tu che a seconda del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso”.

Aggiunge che il conduttore ha usato due pesi e due misure perché Bettarini non ha avuto la possibilità del diritto di replica e di difendersi dalle accuse fatte dopo la sua squalifica.

Infatti ha scritto:

“Atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile”.

Ha concluso il lungo post dicendo che:

“Hai riempito pagine e pagine di una Tv orrenda…Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”.

Ha anche consigliato a Mediaset di non riconfermare il conduttore per un’altra edizione e che la persona che merita una squalifica è proprio Alfonso Signorini.

Molti telespettatori la pensano proprio come Stefano.

Filippo Nardi e Salvo Veneziano si alleano con Bettarini

Sotto il post dell’ex calciatore ci sono dei commenti che non passano inosservato.

Come quello di Filippo Nardi che dichiara:

“Sono pienamente d’accordo con te! Grande delusione. “

Anche Salvo Veneziano attacca duramente il conduttore sotto il post, dicendo:

“Sono indignato, per le parole del presentatore”.

Ma non è finita qui perché Salvo ha fatto una dichiarazione davvero choc sul settimanale Nuovo Tv ovvero:

“Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione”.

Una rivelazione davvero scioccante, Alfonso Signorini risponderà a questi durissimi attacchi?

Questo è il post di Stefano Bettarini pubblicato ieri notte: