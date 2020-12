GF VIP, Stefano Bettarini vomita tutto: ‘Eliminato per non farmi parlare’

L’ex calciatore non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha voluto finalmente rivelare i reali motivi che avrebbero spinto la produzione a cacciarlo dal Grande Fratello VIP 2020.

La permanenza di Stefano Bettarini nel reality show di Alfonso Signorini è stata una delle più brevi. L’ex marito della Ventura è stato espulso a seguito di una bestemmia.

A quanto sostiene Bettarini, però, la ragione sarebbe un’altra e ci sarebbe di mezzo una sua ex fiamma.

Era entrato nella casa da poche ore, quando Stefano Bettarini ha pronunciato un intercalare toscano, che a detta di molti sarebbe una vera e propria bestemmia.

Subito si era sollevata la polemica sui social e a quel punto il Grande Fratello aveva dovuto agire, squalificando Stefano.

L’ex marito di Simona Ventura aveva accettato il verdetto senza battere ciglio, ma ora, a distanza di tempo, ha voluto dire la sua verità.

Stefano Bettarini si è sfogato e ha voluto raccontare la sua versione dei fatti:

“Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché. Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne, che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo. So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa.”