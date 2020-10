Nella casa di Cinecittà spirano venti di guerra. Dopo le ultime nomination di lunedì 19 ottobre, i dissapori già esistenti tra i concorrenti si sono intensificati, risvegliando ostilità che sembrano ormai sopite.

Il chiarimento tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, infatti, sembra essere durato solamente 24 ore. Le due leonesse del Grande Fratello Vip 5 hanno ripreso a ruggire, accusandosi vicendevolmente.

Martedì mattina, in un momento di puro relax nel giardino della casa, Francesco Oppini ha constatato che all’interno del gruppo è facile lasciarsi andare a giudizi e commenti. Il sasso nello stagno lanciato dal figlio di Alba Parietti ha avuto il suo effetto.

Basta un niente e la tempesta si scatena. Elisabetta Gregoraci si getta a capofitto contro la sua acerrima nemica e la asfalta così:

Secca la replica di Stefania Orlando:

“Se mi metto in mezzo è solo per mettere acqua sul fuoco, mai per mettere la benzina. Io non alimento fuochi (…) Non ti sentire migliore di me perché magari a differenza mia non parli!”