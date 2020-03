Durante il party americano di sabato scorso, il gieffino Sossio Aruta si è lasciato andare ad un’esclamazione tutt’altro che elogiativa. Destinataria della frecciatina: la showgirl Valeria Marini.

Non è bastato far uscire Valeria Marini per sedare l’ostilità di Sossio Aruta. È facile riconoscere una provocazione e sembra proprio che il primo finalista del GF Vip 4 si sia nuovamente accanito contro la sua acerrima nemica.

C’è ancora elettricità nel rapporto d’amicizia che lega il 49enne napoletano, finalista indiscusso del reality Mediaset, e la Valeriona nazionale, tra le ultime concorrenti eliminate al televoto. Sebbene Valeria Marini sia uscita dalla casa del GF Vip 4, la loro guerra fredda è ripresa e questa volta a riaprirla è stato proprio lo scorbutico Sossio Aruta.

La frecciatina a Valeria Marini

Durante il party in stile americano, organizzato dal GF Vip 4 e che ha avuto luogo sabato scorso, c’è stato spazio per un curioso siparietto. Uno dei vip ha stuzzicato l’irascibile napoletano, ironizzando su una foto di Valeria Marini.

Tra i coinquilini è saltata fuori un’ipotesi: l’immagine di Valeria Marini, impressa nelle pareti del soggiorno, nelle prossime edizioni potrebbe esser rimpiazzata da uno scatto fotografico di Sossio.

Apriti cielo. L’ex protagonista di Temptation Island Vip, non appena ha sentito pronunciare il nome di Valeria Marini, ha colto la palla al balzo per iniziare a sputare veleno addosso alla showgirl. Con un’espressione tra lo schifato e il compassionevole, il gieffino ha esclamato:

“E basta con ‘sta Valeria Marini! Spazio ai giovani!”

Una battuta del tutto ironica che non strapperà alcun sorriso alla permalosa Valeria. Il verace napoletano non si risparmia il suo caratteristico humour e seguita a prendere in giro la stellare diva del Teatro Bagaglino.

In risposta alla provocazione lanciata da Sossio, Valeria Marini non si è ancora pronunciata e non ha replicato a mezzo social. Risponderà? Probabilissimo.