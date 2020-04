GF Vip, Sossio Aruta si fa scappare una notizia che non si doveva sapere

GF Vip, Sossio Aruta si fa scappare una notizia che non si...

Clamorosa fuga di informazioni nella casa del ‘GF Vip 4’. Il finalista Sossio Aruta si è lasciato scappare una notizia di cronaca, che ha turbato la serenità di Andrea Denver e Paolo Ciavarro.

Inutile girarci intorno: sembra proprio che Sossio Aruta ne abbia combinata un’altra delle sue. Il 49enne salernitano non è certo un campione nel mantenere segrete importanti notizie di cronaca. Nelle ultime ore, infatti, la casa del Grande Fratello Vip 4 è stata teatro di una rivelazione inaspettata.

Tutto ci saremmo potuti aspettare, tranne che il primo finalista Sossio si lasciasse scappare una sostanziosa notizia di attualità. Durante una conversazione tra coinquilini, il concorrente campano ha svelato un’informazione che ha turbato la serenità di Andrea Denver.

La rivelazione shock di Sossio

Un’indiscrezione accidentale ha lasciato di stucco e senza parole il modello Andrea Denver. Sossio, infatti, gli ha inavvertitamente svelato qualcosa che non avrebbe dovuto raccontare: la tragica morte di Kobe Bryant, ultra noto giocatore di basket.

Sebbene l’ex calciatore si sia immediatamente accorto dell’enorme gaffe commessa, le sue parole hanno provocato il gelo. Andrea Denver, subito dopo aver appreso la notizia, è corso a raccontarlo a Paolo Ciavarro, il quale è rimasto tanto scioccato quanto affranto.

Probabile che quello di Sossio sia stato un semplice lapsus, dovuto ad una distrazione o ad un attimo di sbadatezza. Sta di fatto che il primo finalista del GF Vip 4 avrebbe dovuto infilarsi qualcosa in bocca per rimanere zitto.

Una leggerezza in buona fede la sua. È evidente che il gieffino abbia commesso un’ingenuità. Tuttavia il problema è che l’ha fatto davanti agli altri vip.

Sfortunatamente non ci è dato sapere se il Grande Fratello si sia arrabbiato per la sua scomoda rivelazione e lo abbia redarguito in confessionale. Nel frattempo nella casa del GF Vip 4 è calato il silenzio e il dispiacere collettivo.