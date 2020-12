GF Vip, retroscena clamoroso: Signorini voleva uno scontro tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso

Non un ospitata casuale, ma un agguato premeditato. Sono gli indizi, spiazzanti, che emergono dal web talk GF Vip Party, dove Alfonso Signorini ha fatto un intervento rivelatore.

Sui principali social si mormora che Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5, abbia spinto tantissimo per avere un faccia a faccia tra il concorrente Tommaso Zorzi e il cantante Alberto Urso.

A ridosso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il conduttore avrebbe rivelato il suo desiderio di assistere ad uno scontro tra l’influencer milanese e l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi attraverso il web talk “GF Vip Party”.

Sebbene Alberto Urso sia entrato nella casa più spiata d’Italia in qualità di ospite, per intonare un brano musicale natalizio insieme ai concorrenti, sul web si vocifera possa essersi trattato di un agguato premeditato nei confronti di Tommaso.

GF Vip 5, Signorini voleva lo scontro tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso: gli indizi

Che tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso non scorra buon sangue è un fatto conclarato e noto al conduttore. Durante la diretta di lunedì 21 dicembre del “GF Vip Party”, Alfonso Signorini ha così dichiarato:

“Questa sera ci saranno due grandi ospiti a cantare le sigle natalizie, Arisa e Alberto Urso (…) Tommaso Zorzi contro Alberto Urso? Secondo voi lo faccio passare inosservato? Non posso perdermi questo momento. Ci sarà un po’ di sangue, anche perché l’antipatia è reciproca… Anche Alberto Urso non può soffrire Tommaso Zorzi”

Il conduttore ha dunque ammesso la volontà di assistere alla decapitazione del cantante in diretta televisiva. Un faccia a faccia sanguinoso che non è avvenuto, lasciando Signorini con l’amaro in bocca.

I telespettatori del GF Vip che hanno seguito attentamente l’ultima puntata, infatti, si sono accorti dell’imperturbabilità del gieffino. Tommaso Zorzi non ha battuto ciglio e non si è pronunciato sulla presenza di Alberto Urso.