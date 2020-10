Indiscrezioni privatissime su Elisabetta Gregoraci, divulgate da Alfonso Signorini in una delle puntate di CR4 – La Repubblica delle Donne.

L’arcano è stato finalmente svelato. Il segreto blindatissimo che riguarda Elisabetta Gregoraci, finita in pasto al gossip per la sua sfera sentimentale top secret, comincia a venire a galla.

Qualche tempo fa, e i fan della trasmissione non possono averlo dimenticato, Alfonso Signorini è stato ospite in una delle puntate di CR4 – La Repubblica delle Donne. Nello studio televisivo di Piero Chiambretti, il conduttore del GF Vip ha di fatto svelato cosa lega i due ex coniugi Briatore.

CR4 – La Repubblica delle Donne, Signorini rivela il segreto della Gregoraci

L’esimio direttore del settimanale Chi si è lasciato andare ad una confessione sensazionale. Ha svelato il segreto che l’ex Lady Briatore starebbe nascondendo al pubblico del reality show Grande Fratello Vip 5:

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime”

Lo ha affermato Alfonso Signorini durante una conversazione con Piero Chiambretti. Una dichiarazione che ha del clamoroso. Un caso bollente che, di giorno in giorno, si arricchisce di nuovi dettagli sempre più eclatanti e su cui i settimanali di cronaca rosa hanno gli occhi puntati:



“Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”

Sta rimbalzando sui principali siti di gossip il famigerato segreto di Elisabetta Gregoraci. Tra i primi a lanciare lo scoop, il sito di gossip Biccy, che sul proprio sito titola “Elisabetta Gregoraci: svelato il suo grande segreto (che Signorini conosce bene)”.