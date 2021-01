“Un facsimile del bacio con la Gregoraci”. Salemi-Pretelli, il dono-provocazione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini esordisce con un gesto di natura provocatoria e omaggia alla coppia Salemi-Pretelli un quadro di buon augurio.

Ha suscitato particolare clamore il dono-provocazione che Alfonso Signorini ha fatto recapitare a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Un regalo che ha quasi dell’incredibile.

La provocazione è del conduttore Alfonso Signorini, che nella puntata di lunedì 18 gennaio ha voluto ironizzare sulla tanto contestata liaison amorosa tra i due gieffini.

Salemi-Pretelli, il loro bacio in piscina diventa un quadro

Che Alfonso Signorini avesse una particolare predilezione per la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, è ormai cosa nota. Ciononostante, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 5, il conduttore ha superato se stesso sbalordendo il pubblico con un regalo tanto originale quanto inconsueto.

Suggestivo, evocativo, provocatorio. Per i due coinquilini è stata un’emozione unica scoprire che il loro bacio in piscina è stato immortalato proprio come il leggendario bacio tra Elisabetta e Pierpaolo.

Un dono personalizzato, realizzato ad hoc per celebrare la coppia Salemi-Pretelli. Un omaggio che, chiaramente, può essere accettato solo con tanta, tanta ironia.

Una boutade con la quale Alfonso Signorini ha messo sottilmente a confronto le due chiacchierate relazioni di Pierpaolo. Un’esplicita provocazione volta a esorcizzare le polemiche che da settimane travolgono l’ex velino. Un gesto scherzoso che, di fatto, sta facendo discutere il popolo della rete.

Ma Signorini si rende conto di quanto è stato squallido ridicolizzare Giulia rimettendo in mezzo quella foto? Perché farle sentire il peso di un bacio finto come se le centinaia di baci veri che si sono dati lei e Pier valessero meno? Da ricovero prima il conduttore #prelemi — ma tu mi percepisci? (@_pazzeskamilano) January 12, 2021

Il quadro con la foto del bacio… Signorini sei piu scontato della pasta del discount! #GFVIP — lastefyna (@laStefyna) January 18, 2021