La cannonata contro Alfonso Signorini detona su Twitter. Selvaggia Lucarelli disintegra il conduttore a mezzo social: la bordata che non ti aspetti.

Non c’è che dire, è una Selvaggia Lucarelli in forma smagliante quella che ruggisce dall’alto del suo profilo di Twitter. Nel mirino della sferzante giornalista ci finisce il presentatore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini.

Dopo il polverone mediatico esploso sulla frase mortificante che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane Mello, il conduttore milanese ha voluto spiegare il suo mancato rigore nei confronti del calciatore:

“Tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso”

La spiegazione di Alfonso Signorini non ha convinto i web-indignados tanto meno la Signora Lucarelli. La mordace giornalista si aspettava una presa di posizione severa e fulminea da parte del presentatore.

Selvaggia Lucarelli cannoneggia contro Alfonso Signorini

Selvaggia Lucarelli non vuole restare in silenzio a guardare. Con l’ardire di esprimere tutta la sua disapprovazione, la giornalista ha sentenziato così dall’alto del suo account di Twitter:

“Se un conduttore non sente, o chiede di ripetere o non fa il conduttore”

Non è una novità che la durezza e puntigliosità di Selvaggia colpisce solo chi vuole lei. L’irriverente Lucarelli disapprova in tutto e per tutto il modus operandi di Signorini al Grande Fratello Vip.

Ma una volta incassate polemiche e accuse, l’esimio giornalista e conduttore Mediaset dovrà fronteggiare anche le critiche di Selvaggia? Poco probabile. A lui il veleno corrosivo dei colleghi non fa né caldo né freddo.