Paola Di Benedetto, la pitonessa del Grande Fratello Vip 4, picchia duro contro un ex protagonista di questa edizione del reality show.

Senza censure, solo sincerità. In questi ultimi giorni i finalisti del GF Vip 4 hanno disquisito sugli ex concorrenti di questa edizione. Si sono tolti parecchi sassolini dalle scarpe e ne hanno approfittato per farlo senza sensi di colpa.

Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello Vip 4 e Paola Di Benedetto è più scatenata che mai. Sembra che la fumantina ex Madre Natura di Ciao Darwin non abbia gradito quanto avvenuto il primo mese di trasmissione.

Le parole al vetriolo di Paola Di Benedetto

Dritta al punto, durissima. In una recente conversazione tra vip, la 25enne veneta ha perso la pazienza e ha asfaltato l’ex concorrente Salvo Veneziano:

“Visto che dobbiamo essere sinceri, posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”

Paola Di Benedetto si è pronunciata in merito alle frasi che il 45enne siciliano aveva pronunciato nei confronti di Elisa De Panicis. L’ex Madre Natura non ha nascosto il suo disappunto, ha puntato il dito contro Salvo Veneziano e ha condannato il suo comportamento.

Insomma, per Paola Di Benedetto l’ex gieffino si meriterebbe un sonoro ceffone sul volto. I primi tempi la 25enne vicentina aveva provato a contenere tutta la sua indignazione e non aveva proferito parola. Ma adesso che in casa è scoccata l’ora della verità, non arretra e riapre la questione.

La finalista del reality Mediaset ha voluto pronunciarsi su quella pessima parentesi di televisione, trash e cattiva. Lo scorso gennaio tutta Italia si domandava se Salvo Veneziano fosse la vera vittima di quella controversia. Ma ora, a distanza di mesi, i telespettatori sono obiettivamente saturi di quella grossolana controversia.