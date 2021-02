Selvaggia è sempre più provocante! Gli occhi sono solo su di lei.

L’ex gieffina ha attirato l’attenzione di tutti con il suo vestito da urlo.

Selvaggia Roma al GF Vip

L’influencer Selvaggia nata come Sabrina Haddaji a Roma, da madre italiana e padre tunisino, è entrata al Grande Fratello VIp a novembre 2020.

La giovane era già molto famosa prima di entrare nel reality.

La sua notorietà è arrivata grazie alla partecipazione di Temptation Island nel 2017, insieme al suo ex Francesco, detto anche “lenticchio”.

Ha fatto molto parlare di se all’interno della casa, soprattutto per essere stata protagonista di vari diverbi con la showgirl Elisabetta Gregoraci, dopo aver affermato di aver baciato l’ex concorrente Enock e Pierpaolo Pretelli.

Durante il suo percorso ha raccontato a Maria Teresa Ruta che ha sofferto per l’abbandono di suo padre, per questo da piccola ha tentato il suicidio.

Queste dichiarazioni scioccanti sono state smentite dal suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Il ragazzo ha rivelato che in tutti gli anni della loro relazione non c’era questo tipo di rapporto traumatico e che il padre è sempre stato molto presente, infatti in una puntata di Live-Non è la D’Urso il papà di Selvaggia ha smentito tutto.

La ragazza è stata apprezzata fin da subito dal pubblico, soprattutto per la sua ironia e per tutte le sue cadute divertenti all’interno del Grande Fratello Vip.

Purtroppo, dopo circa un mese viene eliminata definitivamente dal programma.

La foto bollente di Selvaggia Roma

Ieri c’è stata un’altra puntata molto importante del Grande Fratello Vip, perché era il compleanno della showgirl Elisabetta Gregoraci.

Quindi tutti i vipponi, eliminati dalla casa, si sono vestiti veramente molto eleganti.

Ma la bellissima influencer Selvaggia ha indossato un abito da urlo, molto provocante con una scollatura da togliere il fiato.

Ha addirittura quasi rubato la scena alla Gregoraci.

Lo ha anche mostrato su Instagram con una posa da principessa.

Infatti nella descrizione ha scritto “Cenerentola si torna a casa! Anche questa puntata è terminata”.

Il suo vestito è veramente una favola e i suoi fan sono rimasti scioccati, non solo per la bellezza dell’abito ma anche per la profonda scollatura.

Selvaggia non smette mai di stupire i suoi follower, ecco la foto in questione: