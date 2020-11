Grande Fratello Vip, la diretta con la fidanzata di Enock finisce male. Selvaggia la spernacchia senza pietà: “Il bacio c’è stato e sei cornuta!”. La frase sortisce gli effetti sperati.

Tensione all’ennesima potenza tra Selvaggia Roma, Enock Barwuah e la sua fidanzata Giorgia Migliorati. A organizzare il triangolo di fuoco è stato Alfonso Signorini. Attraverso un collegamento in webcam, il conduttore ha invitato la ragazza del gieffino per un simpatico confronto televisivo.

In seguito alla polemica esplosa per il presunto flirt estivo tra Enock e Selvaggia, la fidanzata di Enock ha voluto tranquillizzare il gieffino e placare la sua preoccupazione:

“Mi fido di te, so il vostro trascorso. Non avevo nessun timore di questo. Tu non devi avere paura, né pentirti di quanto hai fatto in passato… Selvaggia dovrebbe fare il suo percorso, d’ora in poi parla d’altro, passa oltre”.

Con grande fiducia e invidiabile self control, Giorgia ha dichiarato di esser certa che Selvaggia Roma stia solo cercando attenzioni mediatiche. Per lei non c’è mai stato alcun bacio, men che meno un invito in hotel.

GF Vip 5, Selvaggia Roma mette k.o. la fidanzata di Enock

Ecco che qui arriva la super-sciabolata di Selvaggia Roma. La turbolenta concorrente prende la parola e a gran voce cannoneggia così:

“Ci puoi credere o non credere, ma il bacio c’è stato e sei cornuta! Non lo so se eravate fidanzati, problemi vostri. Non è il mio fidanzato, non mi interessa”

Il conduttore Alfonso Signorini ascolta stupito, inebetito. Nello studio del Grande Fratello Vip cala il gelo siderale. Non ci sono dubbi in merito: l’impetuoso uragano Selvaggia seguita a mietere vittime.