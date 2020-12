GF Vip, Selvaggia Roma eliminata: il popolo del web denuncia imbrogli nel televoto

A poche ore dall’uscita di Selvaggia Roma dalla casa del Grande Fratello Vip 5, esplode la rivolta dei telespettatori per un verdetto considerato ingiusto. Immediato il massacro sui social, centinaia i tweet di protesta.

Tsunami social per l’uscita di Selvaggia Roma dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Un colpo di scena ha sovvertito tutte le previsioni dei telespettatori. Il popolo del web, agguerrito e in rivolta, parla di boicottaggio e voti truccati.

Televoto e rivolta del pubblico: sono i due temi che agitano il dibattito del dopo GF Vip. Una puntata, quella di venerdì 11 dicembre, che ha sollevato tanti sospetti e perplessità sull’attendibilità dei voti.

GF Vip 5, l’eliminazione di Selvaggia Roma alimenta i sospetti dei telespettatori

Su Twitter, a notte fonda, gli internauti riportano nel dettaglio tutte le percentuali dei voti e i conti sembrano non tornare. L’attendibilità e la veridicità del verdetto, indicato dal conduttore Alfonso Signorini, viene messo inevitabilmente in discussione.

Centinaia i cinguettii di protesta apparsi nel giro di poche ore. Nel mirino dei web-indignados, un presunto ‘biglietto di ritorno’ mancante:

“Io sono nera. Ma come ca*** ragionate? Selvaggia era una delle concorrenti più trash con un cuore di panna di tutti! Datele sto ca*** di bigliett o di ritorno! Incompetenti! #gfvip”

È evidente come il meccanismo del GF Vip non convinca più di tanto i telespettatori:

“Scusate. Selvaggia fino a stamattina era seconda al televoto, dopo Stefania. A me ‘ste cafonate non piacciono proprio. Deve uscire un altro personaggio coi controc*joni per dire. Il televoto è truccato”

C’è inoltre un altro aspetto passato inosservato, ma non di secondaria importanza: quello del presunto ‘biglietto di ritorno’ mancante:

“Ragazzi ma scusate Selvaggia non ha preso il biglietto di ritorno e Alfonso Signorini non gli ha ricordato di prenderlo. Ora voi ditemi se non è tutto pilotato!! Potete farlo notare per favore? La devono smettere di prenderci per il cu**, idem per il televoto”

Sulla valanga di dubbi e sospetti avanzati dai fan del reality show Mediaset, il conduttore Alfonso Signorini riuscirà a far chiarezza? I web-indignados esigono delle spiegazioni.

