Al GF Vip è scontro tra Pierpaolo e Giulia: battuta d’arresto, relazione che scricchiola

Il nuovo scontro Pretelli-Salemi potrebbe apparire, a primo acchito, come l’ennesima querelle tra innamorati, guidata esclusivamente da gelosie e incomprensioni. Sfortunatamente vi sono altri fattori scatenanti, ugualmente importanti e significativi, che sono stati finora trascurati.

Giovedì sera Pierpaolo ha espresso un certo malcontento per gli attuali rapporti tra coinquilini. Visibilmente contrariato e insoddisfatto, Pretelli redarguisce Giulia:

“Se io faccio un sorriso a Tommaso o Danaye non tolgo nulla a te che sei la mia priorità (…) Mi sembra che ti dà noia. Tu hai un rapporto con loro che non può essere paragonabile al mio… Mi fai sentire in difficoltà anche ad andare a fare una sauna adesso”