Al GF Vip va in scena un nuovo scontro: Dayane Mello sbrocca e ruggisce contro Stefania Orlando

Accuse e colpi bassi nella casa più spiata d’Italia. Un nuovo scontro tra Dayane Mello e Stefania Orlando si è consumato senza esclusione di colpi.

Ufficialmente il loro è un rapporto cordiale e amichevole. Non particolarmente intimo, ma tiepido. La realtà, invece, sembra essere decisamente diversa. Che l’amore non sia mai esploso tra Dayane Mello e Stefania Orlando, questo è evidente.

Sabato sera, su Mediaset Extra, è andato in onda un nuovo scontro di fuoco tra le due coinquiline. Nella casa del GF Vip si è tornato a parlare di nomination e televoto. Anzi, ne torna a parlare una delle protagoniste assolute della vicenda: Stefania Orlando.

L’acceso diverbio di sabato sera, andato avanti per ore, è stato caratterizzato dall’ennesimo botta e risposta tra la modella brasiliana e la conduttrice romana. Nodo cruciale attorno al quale ruota gran parte della lite, le tanto contestate nomination.

Stefania Orlando punta il dito contro Dayane Mello e si rivolge con toni aspri:

“Hai strumentalizzato una mia frase, l’hai riportata distorta… Se io dico che vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti, non si può riportare ‘Stefania nomina i nuovi’. È stato un colpo basso”

Ma Dayane Mello non si è presa le contumelie della Orlando senza reagire. Ha ribadito le sue buone intenzioni in maniera coincisa:

“Tu hai il tuo modo di pensare e io HO il mio”

Entrambe le coinquiline hanno assestato colpi con la medesima disinvoltura con cui li hanno incassati. Sono rimaste fieramente in piedi, per uno scontro senza vittime né carnefici.

Un faccia a faccia andato in scena altre, troppe volte. Come se l’una avesse bisogno dell’altra, chi per apparire ancora più onesta e innocente agli occhi del pubblico, chi per porsi in maniera decisa davanti ai loro coinquilini.