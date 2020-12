GF Vip, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta: guerra dei veleni in diretta

Scontro al vetriolo tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Tra le due coinquiline si innesca un botta e risposta che scoperchia conflitti cristallizzati.

C’è maretta tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, sciame con più api regine, l’ostilità tra le due coinquiline non accenna a spegnersi.

Nel corso della ventottesima puntata del reality show Mediaset, le due donne Alfa continuano a scontrarsi senza trovare un punto di incontro. Maria Teresa teme di perdere il ruolo di regina della casa e Samantha si diverte a darle del filo da torcere.

GF Vip 5, Samantha De Grenet punta il dito contro Maria Teresa Ruta

Nota per il suo carattere fumantino, Samantha De Grenet si è imposta sin da subito con piglio da leader e voce fragorosa. Non regge l’aria da governante della Ruta e la sua intolleranza diventa incontenibile:

“Ci sono stati due scontri con Maria Teresa che mi hanno lasciato il dubbio. Lei, invece di protestare con il diretto interessato, aspetta di parlare in puntata quando tanti telespettatori ci stanno guardando. Poi me la trovo in confessionale che piange… Pianti che non mi convincono”

Da par suo, la conduttrice piemontese replica così:

“È la sua opinione, la rispetto ma io penso di essere vera. In casa qualcuno lo ha capito. Questa debolezza che mi viene in certi momenti può sembrare falsa. Sulle mie cose personali mi sento male e prima di affrontare una persona, ci penso”

Pur con l’intento di chiarire alcuni punti, il conduttore Alfonso Signorini è fallito nel suo proposito: le due api regine del GF Vip non sono giunte a una soluzione. Le reazioni sui social, anche in questa puntata, sono detonate come una bomba nucleare.

#GFVIP Samantha che smaschera in meno di una settimana Maria Teresa, ma quando mai, non ci è riuscito nessuno, Bravissima Samanthaaaaaa — Diletta Tenagne Gargano (@DTenagneGargano) December 21, 2020