Ennesimo orrore al Grande Fratello Vip 5. Una frase da brividi non sfugge alle attente orecchie da casa e viene ripresa dai principali siti di gossip e blog di anticipazioni televisive.

I telespettatori del Grande Fratello Vip 5 e i moralisti più severi del web vorrebbero defenestrare Samantha De Grenet dopo aver udito una sua espressione offensiva nei confronti di un’importante patologia psichiatrica.

Durante una conversazione con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, la showgirl romana menziona una specifica patologia neuropsichiatrica e le attribuisce una accezione negativa. Quando l’ex tronista pugliese ricorda alcune dinamiche tra concorrenti delle vecchie edizioni del GF Vip, Samantha De Grenet esclama:

“Sembri autistico in questo momento! Come fai a ricordarti tutto?!”

Un’innocente gaffe? Macché. Trattasi di un vero e proprio scivolone senza eguali. Samantha De Grenet la spara grossa e il pubblico la vuole fuori dalla casa di Cinecittà.

Samantha a Zelletta: “Sembri autistico in questo momento..” #gfvip pic.twitter.com/Lyjk1VSReH

sogno provvedimento disciplinare per samantha per aver utilizzato “autistico” come battutina e televoto annullato #gfvip #tzvip #sovip

— 𝑒𝓇𝓇𝒾𝓅𝑜𝓉𝓉𝑒 (@erripottee) February 16, 2021