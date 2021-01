GF Vip, Samantha De Grenet demolita: Antonella Elia gliele suona di santa ragione

La sferzante opinionista del Grande Fratello Vip 5 entra a gamba tesa nella casa e rifila una bordata monumentale a Samantha De Grenet.

Né belle né buone le parole che sono sgorgate dalla bocca di Antonella Elia. A muso duro, umilianti, dirette, coincise. Nel corso della trentunesima puntata del GF Vip 5, la mordace opinionista si è presentata nella casa di Cinecittà per parlare con Samantha De Grenet ed esigere delle scuse su alcune espressioni offensive ricevute.

GF Vip 5, Antonella Elia ruggisce contro Samantha De Grenet

Durante la puntata di lunedì 4 gennaio ha avuto luogo lo scontro vis-à-vis tra due vere donne Alfa. L’uragano Elia ha dato la stura a tutta la sua collera e ha criticato aspramente le recenti dichiarazioni di Samantha De Grenet:

“Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? (…) Sei un’arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. “La regina del gorgonzola”! Sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età! (…) Sei una borgatara ripulita male. Guarda che se entro, per te sono dolori”

A testa alta e con proverbiale self control, la De Grenet ha spazzato via le nubi, rispondendo agli improperi della sua acerrima nemica. È andata dritta come un treno in corsa e non è arretrata di un millimetro:

“Ma quanto sei signora… Pensa quello che vuoi, io mi permetto perchè mi hai attaccatta appena sono entrata. Tu hai la tua opinione, ma a me non interessa proprio quello che dici, io sono sicura di quello che sono”

Per smorzare i toni, Samantha ha scelto un approccio diametralmente opposto a quello di Antonella. La sua glaciale indifferenza è piaciuta a numerosi telespettatori del GF Vip, che hanno commentato in tempo reale su Twitter.

La Elia che cerca di bullizzare un concorrente? Inammissibile offende e provoca minacciando fisicamente la De Grenet è di basso livello. Questa edizione sta cadendo in basso — Vincenzo Gentile (@Vincenz37221124) January 4, 2021