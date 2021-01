GF Vip, love affair tra Rosalinda e Zenga? Samantha De Grenet veste i panni di Cupido

Samantha De Grenet si autoelegge Cupido e indaga sul potenziale flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

A volte è essenziale e vitale l’intervento di una terza persona per congiungere due anime gemelle e fare sbocciare l’amore. Qualcuno che ti conosce e gioca a ricoprire il ruolo di Cupido.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 i vipponi non fanno eccezione: in questa edizione potrebbe esserci una love story nata proprio grazie all’intervento esterno di chi alimentato un flirt. Come ad esempio il nascente feeling tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

GF Vip 5, love affair tra Rosalinda e Zenga? Samantha De Grenet sonda il terreno

Cupido assume le forme più impensabili quando vuole scagliare le sue frecce. Per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha assunto le sembianze di un’effervescente showgirl: Samantha De Grenet.

La cinquantenne romana si rimbocca le maniche e indaga su un possibile feeling tra i due coinquilini. Davanti a tutti i vip, si rivolge a Rosalinda e intavola un discorso subliminale, pregno di allusioni:

“Immaginati uno, bello e alto, che ti abbraccia. Ti senti protetta. Lo guardi senza maglietta e sei estasiata…”

Poi si rivolge ad Andrea Zenga e fa allusioni esplicite:

“Vedi una giovane donna, la conosci, hai modo di vederla, capisci che questa persona ti piace. L’attesa che porta ai primi passi crea emozione. Quali sono le emozioni?”

Il gieffino capisce il riferimento, non si sbilancia e si mantiene sul vago. La sfida che si è proposta Samantha De Grenet è di quelle che fanno tremare i polsi a Giuliano Condorelli, dolce metà di Rosalinda. Come reagirà il fidanzato dell’attrice a questo teatrino amoroso, tanto puerile quanto forzato?