Rosalinda Cannavò spalanca le porte del suo cuore ad Andrea Zenga e, con lucida semplicità, snocciola sentimenti ed emozioni.

Dopo la romantica dichiarazione d’amore di Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò matura una consapevolezza che la porta ad una svolta sentimentale. Senza rinnegare quelli che sono i suoi valori e principi, ufficializza la sua volontà di intraprendere un qualcosa di nuovo.

GF Vip 5, Rosalinda Cannavò supera le incertezze e dichiara il suo amore ad Andrea Zenga

La fragile attrice sceglie di lasciare il suo fidanzato Giuliano Condorelli per accogliere Andrea Zenga nella sua vita. Una decisione che sottolinea la sua volontà di esprimersi al meglio, senza dover continuare a sopprimere emozioni e pulsioni.

La festa di sabato sera è stata l’occasione galeotta per uscire allo scoperto. Complice qualche bicchierino di troppo, Rosalinda annulla le inibizioni e confessa i suoi sentimenti a Zenga.

GF Vip 5, Rosalinda scoppia in lacrime: sensi di colpa e tumulto emotivo

Accantonati dubbi e paure nell’iniziare ad amare un’altra persona, ma anche il timore di uscire allo scoperto, Rosalinda decide di anteporre la sua felicità ai giudizi del pubblico. Una tale decisione non poteva non scatenare in lei un tumulto emotivo.

Fagocitata dai sensi di colpa e visibilmente turbata, Rosalinda si lascia andare ad un pianto incontrollato. Lacrime che Samantha De Grenet e Giulia Salemi hanno tempestivamente asciugato.

Rosalinda mi sembra la tipica persona che prima ti mette le corna e poi piange lacrime di coccodrillo, cioè ma che piangi? Hai voluto avvinghiarti a Zenga? Ok ma basta con sti piagnistei ridicoli, assumiti le tue responsabilità #GFVIP pic.twitter.com/LcNyNuS9un — 𝒜 (@ilomiloac) February 14, 2021