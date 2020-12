GF Vip, Rosalinda pazza di gelosia: “Mi sono innamorata di Dayane”

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha incantato il rapporto d’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, al secolo Adua Del Vesco. Il pubblico non è rimasto immune al fascino della loro alchimia.

L’inesplicabile rapporto tra le due coinquiline seguita a far impazzire i fan. Sui social si rincorrono post, dediche e like. Tutto ha il sapore del flirt, sino a quando arriva un colpo di scena: la tanto attesa conferma.

Sebbene l’attrice siciliana continui a parlare di amicizia in merito al rapporto con Dayane Mello, le sue recenti dichiarazioni dimostrano tutt’altro. Durante una conversazione con Giulia Salemi, esprime la sua opprimente possessività:

“Alcuni gesti che Sonia fa con Dayane mi danno fastidio. Quando sento ‘entriamo in vasca insieme’ ci resto male (…) In un certo senso io di Dayane sono innamorata, non so se mi spiego. Non c’è distinzione tra amore e amicizia in questo caso. Io la amo con tutto il mio cuore a 360°…”