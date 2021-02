GF Vip, tra Rosalinda e Dayane arriva il chiarimento: gesto di pace epocale

La polemica tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra già sopita. Dopo la sfuriata clamorosa avvenuta nell’ultima puntata del GF Vip 5, l’attrice si scusa e tende la mano alla modella.

Dopo giorni di altissima tensione, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò torna il sereno. Le cronache gossipare fanno sapere che l’attrice siciliana abbia espresso il desiderio di far pace con la sua ex amica. Quando? Subito dopo la festa in maschera di sabato sera.

GF Vip 5, Rosalinda e il gesto di pace nei confronti di Dayane

Nel tentativo di lasciarsi alle spalle le burrascose faide delle ultime settimane, Rosalinda si scusa con Dayane e tenta di rimettere insieme i pezzi della loro amicizia infranta:

“Sei monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo ok? Mi piacerebbe che tu ti fidassi di me”

Da par suo, Dayane capisce “fischi per fiaschi” e chiede con espressione allibita:

“…MI FidanZASSI con te?”

Un misunderstanding prontamente chiarito da Rosalinda:

“No, ho detto “FIDASSI”! …Se non ti ho detto delle cose è perché stavo passando un momento difficile in merito alla mia vita fuori e se l’ho detto a Samantha è perché lei mi ascoltava, tu a volte hai un modo un po’ più brusco. Se non te le ho dette comunque ti chiedo scusa”

L’attrice siciliana, stremata delle continue pressioni mediatiche, desidera far pace e seppellire l’ascia di guerra.

