GF Vip, Rosalinda perde la testa per Andrea Zenga: il bigliettino galeotto che fa tremare Giuliano

Titubante nel tentare un approccio verso un ragazzo così affascinante e galante, Rosalinda Cannavò vince la timidezza e scrive un bigliettino top secret ad Andrea Zenga, suo coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Con un breve messaggio scritto di suo pugno, l’attrice siciliana ha speso parole di elogio nei confronti del suo coinquilino. A riportare fedelmente il contenuto del testo ci ha pensato la stessa Rosalinda nel corso di una conversazione con Samantha De Grenet:

“Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo con valori molto rari da trovare oggi. Continua così, lo dimostri ogni giorno”

Autentici ricami labiali che hanno l’aria di esser un primo passo verso qualcosa di importante. Vere e proprie lusinghe che potrebbero allarmare il fidanzato di Rosalinda, Giuliano Condorelli.

Appare del tutto evidente che Andrea Zenga rappresenti per l’attrice un modello e una grande fonte di ispirazione. Sebbene nutra un discreto interesse, questo non basta a smuoverlo:

“C’è un rapporto bellissimo fra me e Rosalinda ma un biglietto così non me lo ha mai scritto… È stato molto carino, ma sono in difficoltà, non mi permetterei mai…”