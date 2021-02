Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 pronti a disquisire sulle vicissitudini sentimentali di Rosalinda Cannavò, annoveriamo Giacomo Urtis. Il luminare della medicina estetica e re indiscusso del botox, è intervenuto sui social per commentare il presunto love affair che coinvolge Andrea Zenga.

Mentre milioni di telespettatori brancolano nel buio, ipotizzando la possibile reazione del fidanzato di Rosalinda, Giacomo Urtis sembra essersi fatto un’idea abbastanza chiara su quella che potrebbe essere la presa di posizione di Giuliano Condorelli.

“Ho visto che Giuliano è sparito e non se ne parla più. Rosalinda si vede che è infatuata di Zenga e lui, nella casa, mi aveva confidato che lei è effettivamente la sua donna ideale…”

Una constatazione legittima quella di Urtis, che però si basa sulla realtà dei fatti. Sul feeling nato tra Rosalinda e Andrea, il fidanzato dell’attrice non ha ancora proferito parola e si è chiuso in un assordante silenzio.

Giacomo Urtis ha concluso tracciando, con un pizzico di ironia, il quadro di un possibile flirt del tutto fiacco e stagnante.

Ma io non ho capito ma @giacomourtis non avevi detto che Rosalinda fosse infatuata di Dayane? Adesso secondo te lo è di Zenga… ahahahahha ma che minestrone fate #rosmello #gfvip

Io adoro Rosalinda ma mi spiace molto per Giuliano perché lo sta un po’ prendendo in giro, lo hanno capito tutti che non le interessa più, ora fa pure la gelosa con Zenga, ma si ricorda che fuori ha un fidanzato? #tzvip pic.twitter.com/gULPYXJUWa

— Ti sembro uno da ciao fraté?🐍 (@redwineandweed) February 10, 2021