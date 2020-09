GF, un commento in diretta scatena il web: sarà squalificata anche lei?

Scivolone in diretta: il commento dopo il coming out di Gabriel Garko ha scatenato una grossa polemica. Potrebbe arrivare una nuova squalifica.

Durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip 5, Gabriel Garko ha rivelato di essere gay, liberandosi di un peso che portava con sé da troppo tempo. Dopo aver esternato le sue emozioni, la contessa Patrizia De Blanck si è lasciata andare in un commento che ha immediatamente scatenato una bufera sui social.

Grande Fratello Vip 5: il commento di Patrizia De Blanck

Dopo tanto chiacchierare, Gabriel Garko ha deciso di ‘gettare la maschera‘ e ha fatto caming out in diretta. Visibilmente emozionato, l’attore ha letto una lettera indirizzata alla sua ex fidanzata, Adua Del Vasco, nel quale si dice pronto a vivere la sua vita senza la paura di nascondersi.

In questi anni, si è molto parlato della presunta love story tra Garko e Gabriele Rossi, definita dai media come un’amicizia speciale. Subito dopo la diretta, proprio quest’ultimo ha deciso di scrivere un messaggio sui social, che fa chiaramente riferimento a quanto accaduto nel corso della quarta puntata del reality show di Canale 5:

“C’era una volta la verità, che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della Giustizia”

Dopo la confessione dell’attore, Patrizia De Blanck si è lasciata andare in un commento poco carino, scatenando un’accesa polemica sui social.

La bufera social: c’è rischio squalifica?

Gabriel Garko ha deciso di liberarsi del ‘segreto di Pulcinella‘, liberandosi di un peso che portava con sé da troppo tempo. Dopo questo emozionate momento, la contessa ha fatto una battuta a bassa voce che però non è sfuggita all’attento pubblico social:

“Ma ormai sono diventati tutti fr***i”

Le sue parole sono state considerate da molti utenti di cattivo gusto. Probabilmente, Patrizia De Blanck voleva semplicemente sdrammatizzare. Stiamo a vedere se ci saranno provvedimenti nei suoi confronti, che potrebbero arrivare fino alla squalifica dal programma.