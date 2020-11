Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi parlano della camera della Contessa Patrizia De Blanck e si lasciano andare a delle considerazioni severe ed esplicite.

Se pensavate che la camera più sporca della casa del Grande Fratello Vip fosse il bagno, a smentirvi categoricamente ci pensano Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Secondo i due schietti coinquilini, in fatto di lerciume, nessuna area della casa eguaglierebbe la stanza della Contessa Patrizia De Blanck.

Accusata di scarsa igiene personale, la settantanovenne romana è finita nuovamente al centro delle critiche dei vip. Tra i protagonisti del reality show c’è chi ha deciso di sollevare una polemica inerente all’igiene della sua camera da letto.

GF Vip 5, Patrizia De Blanck nel mirino delle critiche

Giovedì sera Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno disquisito sulla stanza in cui dorme Patrizia De Blanck. Stando al parere di Zorzi, sostare nella camera della contessa sarebbe pressappoco impossibile. Il motivo? L’aria viziata e lo sporco:

“Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole… Mi sono avvicinato, c’è un brutto odore. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Ragazzi è sporca… Dirle di pulire? Ma cosa? Ditele voi qualcosa”

Anche Maria Teresa Ruta ha avuto l’ardire di esporsi e confermare quanto riscontrato dall’influencer milanese. Stando alla sua testimonianza, la stanza rivervata alla Contessa avrebbe un nonsoché di sudicio:

“Non si può dormire in quel posto. Impossibile, è sporchissimo… C’è di tutto: roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Bisognerebbe pulirla… C’è tanfo!”

Giudizi espliciti pronunciati con leggerezza che potrebbero tramutarsi in un vero e proprio boomerang a loro sfavore. Dichiarazioni che i fan della Contessa non perdoneranno. Riuscirà tale polemica a far infervorare la gagliarda Patrizia De Blanck?