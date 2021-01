“Bacio di circostanza, non volevo essere scortese”. GF Vip, Pierpaolo rinnega il bacio con Elisabetta

“Bacio di circostanza, non volevo essere scortese”. GF Vip, Pierpaolo rinnega il...

Una conversazione con Andrea Zelletta riapre l’inesauribile saga Pretelli-Gregoraci. Pierpaolo fa un clamoroso dietrofront e rinnega il bacio della discordia.

C’è una cosa peggiore dello sputare nel piatto in cui si è mangiato: sputare nel piatto dove non si è mai riusciti a mangiare. Che Pierpaolo Pretelli potesse arrivare a tanto, a rinnegare quella che definiva la sua amica speciale, i telespettatori non se lo aspettavano.

Dopo aver elemosinato le attenzioni di Elisabetta Gregoraci per 84 lunghissimi giorni, Pierpaolo Pretelli ha improvvisamente stravolto la sua posizione: ha rinnegato il legame con la showgirl che tanto elogiava e portava su un piatto d’argento.

GF Vip 5, Pierpaolo ridimensiona l’importanza del bacio con Elisabetta

Accusato da Elisabetta Gregoraci di aver fatto una “fotocopia” della loro relazione, l’ex velino di Striscia La Notizia si confida con Andrea Zelletta e spiega perché avrebbe dato un bacio di addio alla showgirl, prima che lei si congedasse dal reality:

“Ho avuto un colpo di fulmine all’inizio…poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita (…) È stato un bacio di circostanza. Non volevo essere scortese“

Parole tutt’altro che convincenti. Con il senno di poi, Pierpaolo riflette e realizza di aver avuto un atteggiamento tendenzialmente istintivo, non mediato dalla ragione. Un dietrofront che non è piaciuto ai sostenitori della ex coppia, i cosiddetti Gregorelli.

Ma pierpaolo era quello che il 5 dicembre sul letto con Andrea disse che se Elisabetta facesse un passo in più cioè un bacio vero come i bimbi tornava tutto come prima? Aiuto l’incoerenza e questa persona sono una sola cosa #gregorelli 🙃🙃🙃#prelemi #gfvip — ezianunzioxsempre (@vittorio1232) January 15, 2021