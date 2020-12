GF Vip, Pierpaolo Pretelli registra un videomessaggio esclusivo per Elisabetta Gregoraci, ma lei reagisce così

Non ha ancora metabolizzato il ritiro spontaneo di Elisabetta Gregoraci dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la voglia di comunicare con lei, per il Pretelli, è troppa. L’ex velino di Striscia La Notizia torna a idolatrare la showgirl e lo fa attraverso la registrazione di un videomessaggio.

Dopo aver assistito alla sua prima settimana lontano dalla sua musa ispiratrice, gli autori del Grande Fratello Vip hanno teso la mano a Pierpaolo. Gli hanno offerto l’opportunità di registrare un videomessaggio da mostrare alla showgirl nell’ultima puntata di Verissimo.

Un pensiero carino, un’idea concretizzata nella messa in onda del talk show Verissimo, puntata di sabato 12 dicembre. Ricami labiali, parole al miele quelle di Pretelli:

“Cara Eli, ti vedo in ogni angolo della casa. Ti vedo nell’angolo del salone dove abbiamo fatto le prove di ballo, in sauna dove abbiamo discusso. Poi ti vedo in camera da letto dove venivo a disturbare il tuo sonno. Penso, rifletto e mi chiedo come sarebbe andata se tu ti fossi lasciata andare…”

Inizia così la dedica d’amore di Pierpaolo. A giudicare dalle sue parole, il gieffino ha maldigerito l’uscita anzitempo della sua amica speciale:

È del tutto evidente che il trentenne calabrese continui a soffrire l’assenza di Elisabetta in maniera malcelata.

Sebbene abbia apprezzato il filmato del suo coinquilino, l’ex signora Briatore è apparsa irremovibile ed esplicita:

“Non mi sentivo di andare avanti o fare qualcosa in più. Non mi pareva nemmeno il luogo per fare altro. Vivere dentro poi non è come farlo fuori. Rimarrà sempre e solo un’amicizia…”