L’epilogo di un sentimento profondo? Pierpaolo Pretelli osserva Elisabetta Gregoraci da un’altra prospettiva e prende le distanze da lei.

Ci ha provato per settimane, ma adesso Pierpaolo Petrelli ha deciso di fare un passo indietro e prendersi il suo tempo. La pseudo relazione con Elisabetta Gregoraci è arrivata a un punto di svolta, in cui dopo tanto tempo passato insieme, il gieffino ha deciso se andare avanti o no.

In una relazione di coppia può capitare che l’interesse si esaurisca gradualmente, che sia solo uno dei due a non nutrire più un sentimento o che entrambi decidano non sia più il caso di andare avanti. L’ex velino, alla luce dei fatti, sembra abbia scelto di prendere le distanze dalla showgirl.

Il loro feeling è iniziato con grandi aspettative, buone intenzioni e forti emozioni. Ma con il passare delle settimane queste sensazioni si sono affievolite e le aspettative di Pierpaolo sono state disattese dal comportamento di Elisabetta.

GF Vip 5, è Pierpaolo Pretelli a chiudere con Elisabetta Gregoraci

Il fragile Pierpaolo si è sfogato con la sua coinquilina Adua Del Vesco e, parlando di Elisabetta, le ha confidato quanto segue:

“Non abbiamo discusso, ma sono cose che mi porto avanti io nella mia testa. Ci sono degli step che, se non li fai, si perde la magia. Mi sono un po’ stancato. È come se mi stesse un po’ passando quella fase… Vorrei prendermi un po’ di tempo“

Pierpaolo Petrelli guarderà al di là dei difetti di Elisabetta Gregoraci e dei limiti del loro rapporto o passerà agli archivi questa pseudo love story? Per il pubblico non è facile comprendere se il loro feeling è giunto agli sgoccioli, poiché sono molteplici i fattori che potrebbero influire il decorso del loro rapporto.