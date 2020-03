GF Vip, paura per la figlia di Sossio: i sintomi del Coronavirus,...

Grande paura per Bianca, la figlia di Sossio Aruta. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è completamente ignaro del pericolo Coronavirus sfiorato dalla sua primogenita.

Come un fulmine a ciel sereno, si sta diffondendo in rete la drammatica notizia dell’improvvisa malattia di Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bernardo. Mentre il suo compagno si trova nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il volto noto di Uomini e Donne ha scritto una lettera alla rivista ‘Di Più’ per raccontare della preoccupante malattia che ha colpito sua figlia.

Sossio Aruta e la salute di sua figlia

Il 49enne pugliese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4,

nella prossima puntata del popolare reality show di Canale 5 potrebbe esser ragguagliato sulla salute di Bianca. Gli autori della trasmissione Mediaset e il conduttore Alfonso Signorini potrebbero ritenere opportuno di informare Sossio Aruta sulle condizioni di salute della sua primogenita.

La lettera di Ursula Bernardo alla rivista ‘Di Più’

“Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei”



Un mattone tra capo e collo per l’ex protagonista di Temptation Island Vip. Nella sua toccante lettera, Ursula Bernardo ha rivelato di aver fatto visitare la neonata dal medico pediatra e che, fortunatamente, il pericolo Coronavirus sarebbe stato scongiurato.

Come testimoniano gli scatti fotografici postati sul profilo Instagram di Ursula Bernardo, la bambina adesso starebbe bene e si sarebbe trattato, pertanto, di eccessiva apprensione e allarmismo da parte della sua ansiosa madre.

Nella lettera pubblicata dal noto settimanale ‘Di Più’ la dolce metà del concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha esternato nostalgia del suo compagno e ha riferito che anche gli affezionati parenti di Sossio sentono grande mancanza del 49enne pugliese.