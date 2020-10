A volte l’amore può esser dettato più dal business che da veri sentimenti. In queste ultime ore un nuovo polverone social ha coinvolto due concorrenti del Grande Fratello Vip 5: Massimiliano Morra e Guenda Goria.

Sui social sono innumerevoli i commenti dei telespettatori che gridano ad un amore finto, studiato a tavolino. In rete si sta divulgando un’opinione comune, secondo cui Massimiliano Morra e Guenda Goria starebbero simulando una love story esclusivamente per visibilità.

Può capitare che nella casa del GF Vip, i concorrenti si dimentichino della presenza delle telecamere. Tra questi smemorati annoveriamo Patrizia De Blanck. La settantacinquenne romana, infatti, potrebbe aver commesso una gaffe clamorosa.

Nelle ultime ore, l’effervescente Contessa avrebbe elargito un consiglio bislacco a Massimiliano Morra e a Guenda Goria. Secondo la nobildonna, i due coinquilini dovrebbero simulare una love story, giusto per finire sulle copertine dei settimanali e nelle trasmissioni televisive condotte da Barbara D’Urso.

Rivolgendosi all’attore napoletano, Patrizia De Blanck ha esordito così:

“Guenda è molto carina. Ti faccio una rivelazione, lei è persa di te, è in estasi. Se tu non avessi una fidanzata ca*aca**i. Questo è lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, poi sareste su tutti i giornali, su tutti i video, ovunque. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Poi esci e fai quello che ti pare. Però state qua dentro. Finisci dalla d’Urso. Ho un’esperienza di vita io no? Tu pensi che stavo qua? Sarai sparita come milioni di le altre persone. Perché mi chiamano per mille cose diverse? Capisci adesso?”