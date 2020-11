“Non puoi trom**re sotto le lenzuola come Cecilia Rodriguez”. GF Vip, Patrizia...

Straripante, senza freni inibitori, come tutti sono abituati a conoscerla. Patrizia De Blanck straparla e ci va giù pesantissima contro Cecilia Rodriguez.

Peli sulla lingua? Zero. Stima per Cecilia Rodriguez? Men che meno. Patrizia De Blanck non è una che le manda a dire e nella casa del Grande Fratello Vip 5 parla a ruota libera.

Questa volta nel mirino della Contessa ci finisce l’ex concorrente del GF Vip 2, Cecilia Rodriguez. La sferzante settantanovenne romana gioca con i paragoni e azzarda una battuta fin sopra le righe.

Durante una conversazione con Elisabetta Gregoraci, la nobildonna in ballo Cecilia Rodriguez, ex protagonista del reality show di Canale 5. Nel 2017 la sorella di Belen Rodriguez è salita agli onori della cronaca per un’audace performance sessuale con Ignazio Moser.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Pierpaolo Petrelli

Un’insicura Lady Briatore si sbottona con Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta, analizzando il suo ingarbugliato rapporto con Pierpaolo Petrelli. La showgirl calabrese ammette:

“Io non me la sono sentita di andare oltre… Gli voglio bene ma non mi sono sentita di fare di più”

GF Vip 5, una straripante Patrizia De Blanck mette in imbarazzo Elisabetta Gregoraci

La Contessa De Blanck non è un grado di frenare i suoi giudizi e, senza tanti giri di parole, esterna il proprio punto di vista utilizzando un linguaggio colorito:

“Però voglio dire, cosa vuol dire andare oltre? Trom**re sotto le lenzuola? Non si può fare! Una persona di un certo livello non lo fa! Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto. Ma lei non ha un figlio…“

Ancora una volta l’eccentrica Contessa si contraddistingue per un aspetto del suo carattere che da tempi immemori la caratterizza: la spudoratezza. Sui social network la sua esclamazione su Cecilia Rodriguez ha già fatto il pieno di like, condivisioni e commenti da censura.